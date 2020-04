La Xunta exige un informe de impacto ambiental sobre el proyecto de mejora de la senda a Os Caneiros

0

betanzos 30/04/2020 11:12 h

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente ha concluido que es necesario formular el informe ambiental del proyecto denominado Mellora ambiental e paisaxística da contorna fluvial do río Mandeo entro o núcleo de Betanzos e o Campo dos Caneiros, debido a que son previsibles efectos significativos sobre el medio ambiente. El proyecto que se prevé desarrollar en territorio de Betanzos y Coirós está promovido por el Concello de Betanzos.

La propuesta consiste en la construcción de una senda fluvial en el tramo bajo del Mandeo, en la margen izquierda del río, y transcurrirá desde el final del Paseo da Tolerancia, en Betanzos, hasta el camino público que lleva al núcleo de Armea donde la senda proseguirá sobre la pista asfaltada ya existente. Al final de ese tramo se quiere enlazar con un camino ya existente en Coirós, donde se quiere construir un nuevo tramo de senda en los últimos 380 metros enlazando con el camino que lleva al campo Os Caneiros. Con este proyecto se quiere poner en valor la zona especial de conservación (ZEC) Betanzos-Mandeo e incluye la demolición de construcciones y cierres, situados paralelos al lecho del río, impidiendo el paso por la ribera, así como la retirada de vegetación. También lleva aparejado mejoras en el saneamiento, nuevas plantaciones, el acondicionamiento de la Fonte dos Ánxeles y la reparación de varios tramos de barandilla.

Si bien el Concello remitió, en noviembre del 2018, a la Xunta una solicitud para realizar una evaluación de impacto ambiental simplificada, ahora la Xunta indica que no lo considera suficiente.

Desde la consellería, que hace un resume de la tramitación, indica que tuvo que pedir adaptaciones a la normativa y que respecto a este proyecto recibió informes de las direcciones xerales de Patrimonio Natural, Emerxencias e Interior, Patrimonio Cultural, Instituto de Estudos do Territorio, Demarcación de Costas en Galicia, Dirección Xeral de Sostenibilidade da Costa e do Mar, Federación Ecoloxista Galega y Sociedade Galega de Historia Natural, pero no de Augas de Galicia.

No hubo alegaciones al documento mientras estuvo expuesto, indica la Xunta, que indica que se pidió al Concello respuesta a varios informes. De ellos destaca como importante el de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, que señala que el proyecto afecta a hábitats y especies incluidos en el ZEC Betanzos-Mandeo y propone que «deberase deseñar o trazado fóra dos límites do citado espazo protexido Rede Natura 2000, dando preferencia ás medidas de conservación, preservación e restauración dos hábitats naturais e seminaturais e facendo especial fincapé naqueles considerados como prioritarios, así como aos hábitats das especies de interese para a conservación». Por su parte, Patrimonio Cultural indica si bien el proyecto no afecta a ningún elemento de su catálogo entiende que deben ser protegidos tanto la Fonte dos Ánxeles, el embarcadero, la fuente de Os Caneiros, el palco de la música, al que se le prevé quitar el cierre, el campo y la senda fluvial.

Por su parte, el Instituto de Estudos do Territorio propone la realización de un estudio de integración paisajística y varios organismos también piden más documentación. El proyecto recoge un inventario de la flora y fauna más significativa, ya que en la zona hay especies que están en listas de especies amenazadas.

El informe de la consellería remarca que la senda conllevará una afección medioambiental importante en zonas sensibles con «previsibles efectos significativos sobre o medio ambiente» por lo que concluye que se debe someter el proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.