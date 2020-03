Personal de ayuda a domicilio de la comarca reclama medios para atender

0

A Coruña 16/03/2020 11:23 h

El personal del Servicio de Axuda ao Fogar en varios municipios de la comarca de A Coruña critica que nadie haya pensado en ellas, ya que son mayoría mujeres, en esta alerta sanitaria. Aseguran que les faltan medios, que las empresas para las que trabajan no se lo han suministrado y que los protocolos de actuación no son válidos en su caso ya que se tienen que ocupar del aseo de los usuarios, por lo que las distancias de seguridad son imposibles de cumplir.

«No tenemos materiales de seguridad», indicaba la mañana de este lunes una trabajadora de Betanzos y que atiende servicios en otros municipios de la comarca, que se quejaba de que «nadie nos protege, si no trabajamos no cobramos, pero nadie se preocupa por este sector», consideraba. Trabajadoras de los SAF asegura que falta información, que tienen miedo a la hora de realizar los servicios y que se sienten desprotegidas. Al mismo tiempo, reconocen que son un servicio imprescindible para muchos vecinos y no pueden dejarlos desamparados.

Estas trabajadoras realizan una analogía con la polémica suscitada por la apertura de las peluquerías, que se permitía inicialmente, y cuestionan que nadie haya establecido un protocolo específico para los trabajos de ayuda a domicilio.