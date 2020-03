O SLG leva a Betanzos a súa campaña sobre o rural galego

0

Redacción / La voz 11/03/2020 05:00 h

O Sindicato Labrego Galego (SLG) leva hoxe a Betanzos a súa campaña O rural galego sobre a mesa, coa que pretende denunciar a situación que está a atravesar o campo na nosa comunidade. Os actos comezarán ás seis da tarde cunha táboa redonda na que se analizará a situación do medio rural e dos diversos sectores agrogandeiros na comarca betanceira e, nun pano máis xeral, tamén en Galicia e no resto do Estado, onde se están celebrando manifestacións cada semana. Nesa mesa redonda participarán Marcial Blanco, presidente da cooperativa de Consumo responsable Zocamiñoca, Begoña Bernardo, presidenta da asociación Véspera de Nada, enxeñeira agrónoma e experta en sostibilidade, e María Ferreiro, gandeira e responsable da secretaría das mulleres do SLG.

A partir das seis da tarde, xunto á cooperativa Arabías, celebrarase a presentación do libro Historias de Vida, que recolle as testemuñas de varias mulleres rurais que están a participar na escola de apoderamento de mulleres do rural Espadela. A presentación e a táboa redonda terán lugar na praza de dona Agueda, aínda que en caso de choivas serán no local do SLG.

A campaña O rural galego sobre a mesa pretende chamar a atención sobre a necesidade de poñer en marcha políticas dende todas as administracións dirixidas a dignificar a profesión labrega. Consiste nunha serie de accións que se están a realizar por toda Galiza e que culminarán o 17 de marzo cunha manifestación en Compostela.