Dime dónde vives y te diré cómo vistes

La Voz de Galicia PATRICIA GARCÍA

A Coruña 07/03/2020 13:18 h

La moda es universal, pero también entiende de concellos. Y aquí cada uno tiene sus propias preferencias. «En Betanzos la gente es más clásica y menos atrevida». Mónica Granero, que creció entre zapatos en el número 47 de la calle Travesa, sabe, por los pies y por los gustos de los clientes, que no calza lo mismo un betanceiro que un arteixán. Que cada uno tiene sus preferencias y sus gustos. «Cuando voy a los muestrarios a elegir los modelos para las próximas campañas yo siempre me decanto por los más clásicos porque sé que son los que mejor encajan con mi público. Por ejemplo, a veces coincido con gente de tiendas de Arteixo y se llevan todo lo contrario: lo más moderno y atrevido como las zapatillas con plataforma o las botas militares».

Para Mónica Granero, que además de la centenaria zapatería Pepe Granero en Betanzos acaba de abrir una segunda en Sada, los gustos de cada municipio también tienen que ver con el perfil de los vecinos. «En Betanzos hay menos gente joven y eso también influye en la forma de vestir». Las prendas que más se repiten por Betanzos: «Los vaqueros, un abrigo básico y unos botines. Y, por ejemplo, es más difícil ver plataformas por la calle». ¿Y para hombre? «Que abrigue». «La gente sobre todo mira la calidad y la comodidad más que la tendencia».

Muy relajado

Es fácil pasear por Bastiagueiro en Oleiros y ver algunos perfiles que se repiten. La gabardina, los tonos beige o las zapatillas. Aquí reina el sport chic: ese look relajado que hizo tan famoso Diane Keaton en cuando menos te lo esperas. Y ahí está Bastiagueiro, reconvertido en los Hamptons de la comarca, con sus playas que recuerdan que el verano está cerca y sus paseos al borde del mar. «Es una zona de moda», apunta Matu, que lleva 17 años viviendo en esta zona del municipio. «Lo notas cuando vas al supermercado. Es fácil encontrarte con gente joven que viste muy bien». Esta amante de la moda es fan del beige y el blanco: «Si voy a Coruña no voy en chándal, pero aquí sí puedo ir con un estilo más relajada». Aunque, confiesa, el rumor de que Richard Gere se compró una casa a unos metros de su piso le hace estar más pendiente de cómo baja a la calle: «No vaya a ser que me lo cruce…», bromea. «Aquí es fácil encontrarte a mucha gente en zapatillas porque muchos van a caminar».

A Matu le apasiona comprar en Oleiros: «Me gusta comprar en tienda, prefiero ver las cosas físicamente y, también para ayudar al pequeño comercio». Su favorita es Dondeisa, una zapatería en Perillo que mantiene vivo el estilo un poco boho e ibicenco. «Es un amor, me manda mensajes con las novedades y siempre encuentro cosas diferentes, pero muy de mi estilo». «Es bueno que haya tiendas y más vida. Antes no había tanto y cada vez tenemos más oferta», apunta.

Matu cree que «en general, en la costa se viste muy bien». Y esos aires marineros son los que se encuentran en Sada. Para María Canle, que se crio en este municipio, el estilo sadense tiene un punto clásico, pero también cosmopolita por influencia de la gente que viene de fuera durante la época de verano.

Deportes agua

«El mar y los deportes de agua también marcaron mucho nuestro estilo. Todos teníamos nuestra Slam». María detecta una evolución del estilo en los últimos 20 años: «Sada era un lugar que estuvo marcado por la movida nocturna: la gente se vestía para salir de noche. Ahora el ambiente es más diurno y el estilo de fiesta dio paso a uno más casual, pero no menos chic, sobre todo los fines de semana, como el terraceo en El Chiringuito». Cree que hay prendas que no pueden faltar en el armario de un sadense: «Una cazadora náutica, resistente al agua y al viento, perfecto para salir en barco o para los madrugadores que salen cada mañana a caminar por el puerto deportivo». María destaca cómo se vuelvan y preparan los vecinos momentos como la Feria Modernista, «la gente se arregla más y sale a la calle hecha un pincel».