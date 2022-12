Rosa Guerra muestra las fichas de los dos perros sustraídos D. Vázquez

Guerra precisa que quienes sustrajeron a los animales fueron sus dueños. Llamaron a la joven y explica que, de malos modos, les indicó «no os enteráis de nada, los perros los tengo desde el sábado». Guerra vincula los hechos con que quizás no tuvieran autorización para tener un perro potencialmente peligroso, una cuestión imprescindible a la hora de retirarlo de la perrera. «No tiene otra explicación, porque no es normal que si tienes tus perros con chip entres a robarlos, lo normal sería esperar al lunes», comenta, reconociendo que se siente impotente ante el asalto. «Los voy a denunciar, pero lo van a considerar un hurto y no va a pasar nada», cuestiona. Si hubiesen esperado al lunes y tuvieran los papeles en regla solo tendrían que haber abonado la tasa, de 48,68 euros por la recogida de cada uno de los perros, porque uno era de la chica y otro del joven.

«Nosotros tenemos aquí muchos perros con chip y sabemos quiénes son los propietarios, pero quedan abandonados porque no los pueden recoger, ya que al tener antecedentes no les dan la autorización», puntualiza sobre un centro canino en el que en estos momentos atienden a 160 perros, 80 gatos y un loro.