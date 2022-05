«Nunca tratamos un caso similar a intoxicación mortal pola "Oenanthe crocata"»

Ana Villagrasa

Elvira Cecilia Sahuquillo Balbuena, profesora titular del Grupo de investigación en Biología Evolutiva de la UDC, alertó este martes del peligro que tiene la ingesta de plantas desconocidas tras la muerte de un ciudadano colombiano en Bergondo por comer un tubérculo conocido como nabo del diablo.

Sahuquillo indicó en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz, que «la confusión tuvo que venir porque fue una persona que viene de fuera y no conoce la flora del entorno, esta planta es conocida a nivel popular en Galicia, se sabe que el ganado se ha envenenado por comerla», comentó respecto a la víctima un hombre de 37 años que residía en San Paio, en Guísamo. «Quizás lo confundió con algo con su tierra o quizás le informaron mal, yo creo que fue una confusión», apuntó. «La gente de aquí no se come este tubérculo, es una planta altamente extendida y la gente del rural sabe que no se come», precisó. Explicó que es de la familia del perejil de la zanahoria, pero hizo hincapié en que «no se puede comer lo que no se conoce».