Los furtivos toman la playa de O Regueiro

La Voz de Galicia S. Pérez

bergondo 08/09/2020 05:00 h

«Una auténtica mina». Así describe uno de los vecinos del municipio de Bergondo la playa de O Regueiro. Un lugar colmado de berberechos y navajas que atrae a los furtivos. Cada mañana cuando baja la marea, y a plena luz del día, la zona se llena de hombres y mujeres que, con la ayuda de cubos, capachos o bolsas extraen todo el producto que guardan esas aguas y del que ninguna cofradía quiere hacerse cargo.

«Vienen con tinas grandes, como las que se utilizan para la ropa, y las llenan de berberechos y de navajas», explica un vecino de Bergondo. Incluso recuerda que, en alguna ocasión, se han quedado a tomar el sol con el producto extraído a su lado. «Los furtivos saben que no les va a pasar nada, por eso vienen sin miedo», agrega, para finalizar: «Al final van a terminar por esquilmar todo».

En las inmediaciones de la playa de O Regueiro, hay una depuradora y un desagüe con salida al agua. En el año 2016 se detectaron vertidos en la zona y se tomó la decisión de prohibir el baño para evitar precisamente los riesgos que podría suponer para la salud la exposición a aguas con esa contaminación bacteriana. Pero los furtivos acuden igualmente, según explica este vecino de Bergondo. El sale a correr todos los días por la mañana y siempre se encuentra con alguno: «Hace dos días llegué a contar a 21 furtivos».

Pese a realizar varias llamadas para poner en conocimiento de la Policía Local y Autonómica, y también de la Guardia Civil la actividad ilícita del lugar, este vecino denuncia que hasta allí no se ha desplazado ninguna patrulla. «Siempre me dan tres versiones: que no es su competencia; que están a otros asuntos, o que sí, que van», explica el vecino, que ya da la batalla por perdida.

En Bergondo «todo el mundo lo sabe», según explica este vecino, pero «nadie hace nada». También son conocedores de esta actividad las cofradías, que desde siempre han detectado furtivismo en la zona. «No sé si son bañistas, furtivos o qué, pero esto no es nada nuevo», explica Alberto Castro, secretario de la de Sada. Desde la de Miño lo corrobora el patrón mayor, José Manuel Fernández: «En ese sitio ha habido furtivismo de toda la vida». La única solución que ve Alberto Castro es que alguna cofradía se haga cargo de la zona y ponga a un vigilante a su cargo.

Desde el Concello de Bergondo no tienen constancia de que se hayan denunciado los hechos.

«Ahí siempre se esquilmó la costa y ninguna cofradía quiso hacerse cargo»

Desde la Cofradía de Sada, Alberto Castro, su secretario, asegura que siempre se esquilmó la costa en la playa de O Regueiro. Precisamente, ninguna cofradía quiso hacerse cargo de esa zona. «No compensa trabajarla porque no hay mariscadoras, nadie quiere ir allí», explica Castro. En cuanto a las razones por las que ocurre eso, las desconoce totalmente. Según Castro, «lo mejor es que vayan a esa zona y nos dejen en paz a nosotros».