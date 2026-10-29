05 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Hablamos con Marta Marzoa, Gerente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón-Arteixo.

— La Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón-Arteixo es un referente en Galicia, ¿Qué nivel de asociacionismo tenéis? ¿Las empresas colaboran?

Somos afortunados. Nuestro nivel de asociacionismo supera, en términos de propiedad, el 90 %, pese a que somos una entidad de adscripción voluntaria.

Nuestras empresas están unidas por su pertenencia a un territorio común, que es el polígono, y ello conlleva que, aunque las empresas sean muy diferentes en tamaño o sector de actividad, tengan intereses y necesidades comunes.

— ¿Qué ventajas tienen las empresas asociadas?

Nuestra razón de ser es la defensa del Polígono y de los intereses comunes de nuestras empresas, lo cual implica relación constante con las distintas administraciones y casi un trabajo codo con codo con los diferentes departamentos del Concello de Arteixo. El trabajo en colaboración es importante porque el fin debe ser el mismo. Si las empresas van bien, el Concello irá bien.

Todas las empresas asociadas pueden estar abonadas al servicio de vigilancia conjunto, que cuenta con un equipo de cinco vigilantes armados que velan por la seguridad de nuestras empresas y que está muy valorado por todas ellas. Es un servicio que, además reforzamos en determinados casos de situaciones comprometidas para las empresas, como pueden ser las jornadas de huelga.

Las empresas asociadas pueden disponer gratuitamente de aulas, sala de reuniones y auditorio del edificio en el que tenemos ubicada nuestra sede, Arteixo Innovación.

Desde la Asociación nos encargamos también de la cartelería situada en los viales del polígono, con las indicaciones de empresas, por lo que todas las que figuran en esos carteles son empresas asociadas.

A lo largo del año organizamos desayunos de trabajo, jornadas formativas y cursos de formación programados según la demanda de las empresas. Todas las personas que trabajan en nuestras empresas asociadas tienen acceso gratuito a esos cursos de formación y a esas jornadas.

— ¿Cuál ha sido la evolución del polígono en los últimos años?

El Polígono ha mejorado muchísimo en los últimos diez años. El convenio de traspaso firmado entre la Diputación de A Coruña y el Concello de Arteixo es lo mejor que le pudo pasar a nuestras empresas y por ello llevábamos muchos años luchando desde la Asociación de Empresarios.

Las empresas asociadas pueden disponer gratuitamente de aulas, sala de reuniones y auditorio del edificio en el que tenemos ubicada nuestra sede, Arteixo Innovación.

Los proyectos incluidos en ese convenio han supuesto una actualización importantísima de infraestructuras y servicios. Tenemos, por fin, agua de calidad, buena infraestructura de saneamiento y están finalizando los proyectos de sendas peatonales que suponen un salto de calidad importantísimo en la humanización del polígono. De los doce kilómetros de viales interiores del polígono, casi diez estarán dotados en primavera de sendas peatonales, alguna de ellas con carril bici.

Organizamos desayunos de trabajo, jornadas formativas y cursos de formación programados según la demanda de las empresas

Hay que destacar también que no solo son las últimas infraestructuras las que posibilitan la transformación sino también su mantenimiento y en eso también hemos ganado.

Las empresas también han apostado por incorporar el diseño a sus edificios y fachadas. Tenemos menos industria pesada y se han incorporado los edificios de oficinas.

Además, el entorno es cada vez más agradable para los que venimos cada día a trabajar a Sabón, que somos alrededor de 8.000 personas. El polígono está dotado de amplias zonas verdes, contamos con el embalse de Rosadoiro, que es un área de interés natural y, en los últimos años, las empresas han apostado también por transformar zonas grises en verdes. Hemos ganado más de 150.000 m2 de zonas verdes, fruto de la iniciativa privada y de la apuesta empresarial por el medio ambiente y la sostenibilidad.

— ¿Qué asignaturas pendientes nos quedan?

La mejora ha de ser continua. Las empresas abonan en impuestos una cantidad muy importante para el presupuesto de Arteixo, que debe redundar en mejores infraestructuras y servicios para los vecinos del municipio, está claro, pero también para cuidar el Polígono y sus empresas y garantizar así que ese flujo no pare.

Es importante que exista una conexión peatonal segura y amable entre los núcleos de población más cercanos y el Polígono. La movilidad sostenible es una asignatura que tenemos pendiente.

El polígono está dotado de amplias zonas verdes, contamos con el embalse de Rosadoiro, que es un área de interés natural y, en los últimos años, las empresas han apostado también por transformar zonas grises en verdes

Estamos también trabajando con el Concello para eliminar los estacionamientos prolongados de camiones en los viales del Polígono que generan inconvenientes a las empresas y suponen un riesgo para los peatones y los vecinos de los núcleos más próximos.

— ¿Qué proyectos destacarías dentro de las líneas de trabajo de la asociación?

Tenemos una serie de proyectos muy consolidados, que funcionan muy bien y que repetimos año tras año.

Ejemplo es la Quincena de la Seguridad. Esta semana hemos finalizado su décima edición. Son quince días, casi siempre alguno más, que organizamos coincidiendo con la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo en los que, cada día realizamos, al menos, una actividad preventiva, en su mayor parte cursos de formación, con los que pretendemos formar a las personas que trabajan en nuestras empresas para que tengan un desempeño más seguro de sus puestos de trabajo.

A lo largo de los diez años de Quincena de la Seguridad hemos formado a más de dos mil alumnos, a los que hay que añadir los cursos que ofrecemos a través del aula virtual, que también tienen gran demanda.

Es importante que exista una conexión peatonal segura y amable entre los núcleos de población más cercanos y el Polígono

Acabamos de celebrar también la decimotercera sesión del Foro Técnico de PRL, que lleva funcionando tres años con gran éxito de participación. Lo organizamos con la colaboración de la Confederación de Empresarios de La Coruña y está dirigido a los técnicos de PRL y Recursos Humanos de nuestras empresas.

La prevención es estratégica para nosotros.

— ¿Hacia dónde irán los proyectos futuros?

Cada año ponemos en marcha nuevos proyectos.

Continuaremos trabajando en el fomento del emprendimiento en la educación tanto a nivel local como formando parte de proyectos europeos. Llevamos ya diez años con proyectos de este tipo y los seguiremos fomentando, ya que tenemos ADN empresarial y queremos que en un futuro siga habiendo jóvenes que se decidan a crear sus propias empresas, generen riqueza en su entorno y lo hagan de una forma responsable.

Este año hemos ofrecido a nuestras empresas el servicio de un fotógrafo industrial para poner en valor sus instalaciones, procesos y equipos y hemos reforzado vínculos con otras entidades como la Fundación ERLAC. Participamos también en el proyecto de simbiosis industrial impulsado por la Consellería de Medio Ambiente.

Desde la Asociación seguiremos reforzando nuestro compromiso con las empresas y con nuestro entorno.