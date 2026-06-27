Muere un motociclista al salirse de la carretera en Arteixo

Un agente de la Policía Local de Arteixo camina hacia la moto accidentada. ATR

Un hombre de 53 años perdió la vida en las carreteras de Arteixo. El accidente se produjo a las cuatro y media de la tarde de este sábado en la travesía de Pastoriza, a la altura de la calle Marie Curie, la zona donde empieza el núcleo urbano. El conductor, cuyas iniciales son M. G. R. circulaba en sentido A Coruña y acabó a bastantes metros de su moto, por lo que se supone que la causa de la muerte fue un fuerte impacto sin más implicados. El vehículo quedó tirado en una finca junto a la carretera. Era vecino de la urbanización del Sol y Mar de Arteixo, a menos de un kilómetro de dónde se produjo el accidente.

Al lugar acudieron miembros de la Policía Local de Arteixo, de Protección Civil y una ambulancia del 061, cuyos sanitarios nada pudieron hacer por reanimar al varón.