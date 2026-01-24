El pederasta que estaba prófugo violó a la hija de su expareja y a una amiga de manera «brutal»

Alberto Mahía A CORUÑA / LA VOZ

ARTEIXO · Exclusivo suscriptores

Tras el coche policial, la casa donde se escondía el prófugo.
Tras el coche policial, la casa donde se escondía el prófugo. Marcos Míguez

Daniel Vázquez Patiño, que ingresó en prisión tras su arresto en Arteixo, vivía con su pareja y protegido por familiares

24 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El coruñés Daniel Vázquez Patiño, uno de los delincuentes más peligrosos y buscados de España, ya pasó dos noches en prisión. El Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional lo puso a disposición

