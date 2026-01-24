El pederasta que estaba prófugo violó a la hija de su expareja y a una amiga de manera «brutal»
A CORUÑA / LA VOZ
ARTEIXO
Daniel Vázquez Patiño, que ingresó en prisión tras su arresto en Arteixo, vivía con su pareja y protegido por familiares24 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El coruñés Daniel Vázquez Patiño, uno de los delincuentes más peligrosos y buscados de España, ya pasó dos noches en prisión. El Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional lo puso a disposición