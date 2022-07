Su mujer había relatado por la mañana a unas vecinas que su esposo tiene problemas psiquiátricos, pero que no habían logrado que lo internaran en un centro. Durante su encierro no solo tiró flechas, también una plancha, un ordenador, un tablón de madera de unos dos metros, piedras y hasta una maceta. El hombre había protagonizado incidentes con anterioridad, pero no de esta gravedad.

Su familia recogió los objetos de la calzada en cuanto los guardias abandonaron la zona.