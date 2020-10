Oleiros, Arteixo y Nigrán, los concellos con las rentas más altas de Galicia

Oleiros y As Pontes repiten como los concellos con más renta de Galicia, y Vigo se cae de los diez primeros

Del impacto de la central térmica de Endesa en la economía de As Pontes, y las consecuencias que puede tener su cierre, da buena cuenta la estadística publicada ayer por la Agencia Tributaria, que muestra que la villa minera es la segunda localidad gallega con mayor renta media: unos 29.154 euros por habitante. Un dato que no refleja no solo los buenos salarios que cobran los empleados de la térmica, sino también el retorno que esta deja en otras empresas y autónomos del municipio.

De hecho, los ingresos de los vecinos de As Pontes solo los superan los de Oleiros que, con 37.974 euros, repite un año más como el concello más rico de Galicia, donde la renta media declarada al fisco se sitúa en los 23.250 euros (un 2,1 % más que en un año antes).

