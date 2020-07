Premio de 50.000 euros de la ONCE en Arteixo

0

Arteixo 27/07/2020 14:29 h

El Sorteo del Super Once dejó un premio de 50.000 euros en el municipio de Arteixo, en el segundo sorteo del 25 de julio de 2020. El vendedor de la ONCE Javier Mejuto López es quien ha dado el premio de 50.000 euros a un boleto de Super Once de 10 aciertos, que ha vendido a uno de sus clientes de su ruta por el municipio arteixán.

Super Once es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 80 disponibles en el bloque de apuestas. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 disponibles y el premio de cada apuesta dependerá de la cantidad de números que se hayan elegido, el importe en euros apostado y el número de aciertos obtenidos.