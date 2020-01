Una planta de compostaje de Arteixo lleva 73 días ardiendo

; Bomberos en el incendio de Arteixo Bomberos en el incendio de Arteixo E. M.

El humo seguirá saliendo durante bastante tiempo por el fuego que se encuentra en el suelo compactado y que genera una combustión lenta y muy humeante

Un incendio en una planta de compostaje alertó este miércoles a trabajadores del polígono de Sabón y vecinos de Arteixo que observaron el resplandor de las llamas a varios kilómetros del foco, en el lugar de Figueiroa. Aunque el fuego no revistió peligro ni hubo riesgo de que se propagase, a pesar de originarse en una zona de monte, los bomberos del parque comarcal advirtieron que la extinción de las llamas no será suficiente para sofocar el fuego, que permanece activo por debajo de la superficie. «Echas agua y no penetra. Esto va a seguir ardiendo», señalaron esta mañana los bomberos de Arteixo a Radio Voz.

