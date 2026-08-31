«O noso obxectivo é atender os problemas de inicio para evitar que se cronifiquen»
ABEGONDO
Incorporouse a finais do mes de xuño ao centro de saúde de Abegondo, onde atende a poboación de catro concellos31 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Despois de traballar nun programa similar en Cataluña, María Villarino (Xinzo de Limia, 1989) é unha das psicólogas clínicas que o Sergas incorporou á atención primaria. Está no centro de saúde de Abegondo dende finais de xuño, cando se inaugurou, e dá servizo a poboación de Abegondo, Oza-Cesuras, Teixeiro e Sobrado dos Monxes.
—Como foi o proceso para integrarse en primaria?
—Desde a Consellería de Sanidade facilitáronnos moito as cousas, xa nos presentaron o programa tal como se ía desenvolver. É dicir, a que pacientes se dirixía, cal era o modelo de traballo...
—Como chega un paciente á súa consulta?
—Os pacientes que demandan a nosa atención son sempre derivados polos médicos de atención primaria. O primeiro contacto é co seu médico de cabeceira, que nos comenta o caso para valorar se necesita do noso do noso apoio. Nese sentido temos un dobre papel: atender a esas persoas que o precisen e traballar en equipo cos médicos para que poidan tamén sacar adiante algunhas situacións que ao mellor non requiren aínda da nosa intervención, e así darlles algunha orientación. A idea é atender as persoas para que resolvan eses problemas nos primeiros momentos e así evitar que se cronifiquen ou agraven.
—Que tipo de problemas?
—O programa está deseñado para atender persoas que o estean pasando mal e que poidan ter síntomas de ansiedade ou depresión leves ou moderados. Problemas máis ou menos recentes e de pacientes maiores de 16 anos. Este grupo de xente é o que denominamos trastorno mental común.
—Cal é o perfil?
—Pola miña experiencia e polo que sei doutras compañeiras, estamos vendo persoas de todas as idades. Moita xente nova que ao mellor pode vir por problemas no traballo ou de malestar relacionado con algunha situación de perda dun ser querido ou de ansiedade, pero tamén persoas maiores, xa xubiladas, que se atopan nunha situación de soidade. Non diría que só veñen mozos e maiores. A priori, si que destacaría que as persoas con máis prevalencia destes problemas de trastorno mental común son as mulleres. Pero logo nas consultas tamén hai variedade, tanto homes como mulleres.
—Nota que os pacientes teñan reparo a acudir á consulta?
—Eu creo que isto está cambiando, que a sociedade fala máis de saúde mental e o tema está máis presente nos medios de comunicación. Iso tamén axuda a que a xente se anime, que non o vexa como algo como algo estraño ou como algo con este estigma.
—Como é a axenda que teñen?
—O que nos propuxeron foi unha axenda flexible para adaptarnos á demanda e aos pacientes. Temos unha axenda flexible, onde podemos programar primeiras consultas dunha hora e de revisión de media hora. Tamén temos un tempo, normalmente unha hora ao día á primeira hora da mañá, para revisar as consultas electrónicas que nos fan os médicos por esas posibles derivacións ou consultas que teñan. Ademais temos un tempo reservado de hora e media para facer intervencións grupais, é dicir, para xuntar a uns dez pacientes que poidan beneficiarse desa mesma intervención. Son estratexias para facer fronte á ansiedade ou de regulación emocional, independentemente do problema polo que acudiron á consulta. Aínda non as fixen porque acabo de chegar, a miña idea é empezar en setembro, cando teña máis volume de pacientes.
—Cantos pacientes atende ao día?
—Estou pensando tamén nas compañeiras, pero ao mellor entre cinco e oito pacientes ao día. A cota de pacientes á que poderiamos chegar está repartida máis ou menos para que cada psicólogo atenda a unhas vinte mil persoas. Por iso temos máis dun centro de saúde. Tamén é certo que o programa estase poñendo en marcha.
—Sempre atende o mesmo profesional á mesma persoa?
—Claro, si. A todos os pacientes que me deriven vounos ver eu sempre, dende a primeira consulta ás revisións que vaiamos programando. Na frecuencia de citas, tamén intentamos adaptarnos ás necesidades dos pacientes. A algunhas persoas darémoslle cita de revisión en 15 días e a outras ao mellor nuns meses. Hai que pensar que é un programa orientado a que sexa unha intervención breve. Nos primeiros momentos, eu creo que logramos ter un maior impacto e eficacia en resolver situacións antes de que se compliquen.
—Hai un número límite de sesións para os pacientes?
—A directriz xeral é que este traballo sexa de intervención breve, polo que serían entre tres e sete sesións por persoa.
—Podería non ser suficiente e derivarse a atención a outro profesional.
—Claro, hai pacientes que xa desde un inicio, desde esa primeira valoración, vemos que non se van beneficiar desta intervención. A esta xente temos que derivalas aos recursos que había tradicionais nas unidades de saúde mental. Tamén a pacientes cos que ao longo das consultas xurdan outro tipo de problemas que requiran unha atención máis a longo prazo.
Trátase dun programa de intervención breve no que contemplan entre tres e sete sesións por paciente