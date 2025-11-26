El regreso del pazo fantasma: de nuevo a la venta el reconstruido en Abegondo con piedras del de Reibó

Imagen del pazo construido en Abegondo con restos del desaparecido de Reibó, en Negreira CESAR DELGADO

«En venta excepcional y precioso pazo en Crendes, Abegondo, con dos torres desde las que se contempla toda la zona a gran distancia incluso el cercano embalse de Cecebre». Así se oferta el inmueble construido