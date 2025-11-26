El regreso del pazo fantasma: de nuevo a la venta el reconstruido en Abegondo con piedras del de Reibó

Caterina Devesa A CORUÑA / LA VOZ

ABEGONDO · Exclusivo suscriptores

Imagen del pazo construido en Abegondo con restos del desaparecido de Reibó, en Negreira
Imagen del pazo construido en Abegondo con restos del desaparecido de Reibó, en Negreira CESAR DELGADO

El inmueble levantado  a 75 kilómetros del original, desaparecido en Negreira, se oferta por casi 700.000 euros

27 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

«En venta excepcional y precioso pazo en Crendes, Abegondo, con dos torres desde las que se contempla toda la zona a gran distancia incluso el cercano embalse de Cecebre». Así se oferta el inmueble construido

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con el mejor descuento de Black Friday
Suscríbete 2 años por 25 Solo 1€ al mes Suscríbete