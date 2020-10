Abegondo aprueba el Plan Especial para la construcción de un nuevo centro de salud

0

Abegondo 03/10/2020 13:44 h

El Concello de Abegondo acaba de aprobar de forma inicial el Plan Especial de la parcela adquirida en San Marcos para construir el nuevo centro de salud, una de las principales necesidades en materia de equipamiento para los vecinos, según explicaron desde el gobierno local.

El documento determina la ordenación del terreno y las características que seguirá el desarrollo de la urbanización. La finalidad es la de crear un área dotacional pública, en la que desarrollar una equipación de uso sanitario, junto con la previsión de los espacios necesarios para resolver las necesidades de movilidad y de nuevos espacios verdes y libres que permitan una mejor integración ambiental en el entorno.

El Plan Especial abarca un ámbito de 5.113,54 metros cuadrados. De ellos, se fija para la dotación del equipamiento un total de 1.022,01 metros cuadrados; 2.556,77 metros cuadrados para espacios verdes y libres; 912,83 m2 para vías y aparcamientos; y 621,93 m2 para aceras.

El centro de salud, que deberá construir la Xunta, tendrá una altura máxima de dos plantas (baja más una altura). Se prevén un mínimo de 22 plazas de aparcamiento, de las que dos estarán destinadas a personas con movilidad reducida. También se reservarán ocho plazas para motocicletas.

El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, considera «prioritario» que los vecinos dispongan de una instalación sanitaria «modernizada» dado que la actual fue padeciendo el paso de los años.

La localización seleccionada es junto al actual centro de salud, por lo que se considera apropiada para no tener que trasladar los servicios a otro punto del municipio ya que los vecinos tienen como referencia este emplazamiento. El terreno cuenta con servicios de abastecimiento y saneamiento municipal.

El pasado febrero, el Concello completó el trámite de evaluación ambiental con la Xunta, por el que se determinó que no era necesaria una evaluación ambiental estratégica ordinaria, al considerar que no se producirán efectos significativos en el ambiente. «Fruto de las consideraciones elevadas por la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio, el Concello formuló la propuesta que ahora acaba de ser aprobada de forma inicial. Se somete a exposición pública por el plazo de dos meses», añadieron desde el gobierno municipal.