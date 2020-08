Un vecino de Abegondo pierde a dos de sus ovejas por el ataque de un lobo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. R. A. g.

A Coruña 27/08/2020 19:05 h

Ramón Seoane, de Abegondo, sufre desde hace años, del mismo modo que sus vecinos, los ataques repentinos de los lobos, que matan a las pocas ovejas que mantiene para consumo propio.

La noche de ayer, a las 4.00 horas de la madrugada, su hija se despertó por el fuerte ladrido de los perros y ahí descubrieron lo sucedido. Ramón se encontró roto el vallado de su propiedad, en la parroquia de Santa Eulalia, «debeu saltar a rede ou quedar enganchado, entón rompeuna», explica el hombre.

«Matoume a dúas ovellas e xa non sei que facer con esta situación», dice Ramón, ya que no es la primera vez que se enfrenta a esto, «hai dous meses xa me matara a unha, e o ano pasado matoume a catro». Ramón expone del mismo modo la situación de sus vecinos: «do sábado ao domingo, matoulle catro a un que vive aquí ao lado».

El hombre declara no saber que hacer porque «o lobo vénme seguido». Además, asegura que el gobierno local no está actuando ante estos episodios y que no puede «seguir perdendo cartos, traballando para o mundo», «logo, poño as patacas e ven o xabalí». También se muestra preocupado por la presencia de niños cerca de la zona durante el verano.