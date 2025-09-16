Nazareth Castellanos, doctora en Neurociencia: «El cerebro cambia si hay voluntad»
Acaba de publicar El puente donde habitan las mariposas: Biosofía de la respiración, un viaje por el paisaje neuronal a través del pensamiento17 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Citando a su idolatrado don Santiago Ramón y Cajal, dice Nazareth Castellanos (Madrid, 1977) que «todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro, si se lo propone». Sobre esta sentencia revolotea el nuevo libro