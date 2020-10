Taccone, el artista que plantó la torre de Hércules en camisetas

0

La Voz de Galicia Patricia García

A CORUNA 10/10/2020 10:34 h

Llegó en agosto del año pasado a Galicia. «Hace dos años me gradué en diseño en Caracas y empecé a desarrollar mi propio estilo. Cuando llegué a España primero estuve en Santiago unos meses y en febrero de este año me mudé a A Coruña. Así que decidí hacer algo para darle la bienvenida a la ciudad». Así es como creó la serie de camisetas inspiradas en la torre de Hércules. «Me sorprendió la acogida que tuvieron y las acabé en menos de lo que esperaba», cuenta Gabriel Taccone, el artista gráfico que envió su particular visión del faro romano a todo el mundo: «Hubo mucha gente que sin saber que era la Torre la pidió porque le molo el diseño».

Gabriel eligió uno de los elementos más representativos de A Coruña como una forma de darse a conocer: «Quería rendirle un homenaje a la ciudad por el recibimiento tan cool que me dio, y enaltecer esa figura que veo tan presente aquí, en la gente, en tatuajes…». Su torre tiene el sello característico de Taccone: un estilo «dinámico», como lo define el propio artista. Sobre su faro emergen unas ondas: «Representan la brisa que está tan presente en A Coruña». La edición limitada de la torre de Hércules se agotó antes de lo que esperaba. Ahora cuenta que ya está trabajando en una nueva edición especial que podría tener como base «algún otro icono de A Coruña o de Galicia».

A la hora de diseñar, Gabriel se deja llevar: «Me gusta ir resolviendo el proceso de la obra mientras lo estoy haciendo. La gente nota al verla que hay algo ahí, se queda encerrado y reconoce su estilo y eso me hace feliz. Al final tú la haces, pero siempre hay un tercero que la interpreta». De A Coruña le encanta dar largos paseos que le sirven de inspiración «y la paz que me transmite el mar». Trabaja en el salón de su casa y para ver sus trabajos hay que ir a su perfil de Instagram, @taccone2, donde va anunciando sus nuevos lanzamientos. El último se llama Fortaleza, una camiseta con una nueva ilustración que envía en una caja de noodles. Tiene pedidos de todo el mundo: muchas de sus torres y el resto de sus obras se fueron para Suiza, Holanda, Estados Unidos o Canadá. Aunque a este artista también le encanta entregar sus trabajos en mano, «ver el feedback de la gente y que me cuenten».

Lo de ser artista le viene de pequeño. «Ya en el colegio dibujaba la parte de atrás de los cuadernos. Tenía más dibujos que apuntes». Un día le dijo a sus padres: «Quiero ser artista, y desde entonces me han ayudado en todo lo que han podido». Todas sus obras empiezan con papel y lápiz: «Tiene magia y te hace estar más activo». Y después ya entra en juego la tecnología para el toque final. Entre sus próximos retos está la organización de un curso de lettering en A Coruña y organizar una exposición con sus obras. Y, sobre todo, seguir experimentando y creando nuevos diseños.