Espacio Ninet, el lugar para hacer realidad cualquier idea en San Andrés

La Voz de Galicia Patricia García

A CORUNA 07/10/2020 21:28 h

«Fue en verano, después de darle vueltas durante el confinamiento, cuando dije: me lanzo». Así fue como Natalia Martínez decidió crear Espacio Ninet, un lugar para la organización de todo tipo de eventos y talleres en el número 63 de San Andrés. Aquí tú pones la idea y Natalia te ayuda a hacerla realidad. «Es un lugar en el que puedes hacer todo tipo de cosas que se te pasen por la cabeza. ¿Quieres hacer un taller y no tienes lugar? Aquí te lo damos. O, por ejemplo, ¿quieres organizar una pequeñita fiesta infantil? Pues aquí tenemos un rincón para que los niños se diviertan. Es un sitio chiquitín, pero aquí te ayudamos a desarrollar la idea», explica Natalia mientras enseña una de las joyas de la corona de este espacio ubicado en un primer piso: la terraza. «Todo el mundo que viene aquí se sorprende al verla, no se lo espera». Decorada como una especie de jaima con sofás con base de palés, luces de verbena y un gran jardín vertical, es uno de los rincones favoritos de este espacio con varios ambientes y un toque industrial. «En el espacio todo se puede mover, se puede organizar desde un market a prepararlo para poder dar una clase de yoga».

Natalia es diseñadora. Nada más entrar en Ninet queda clara su pasión por la costura: en una estantería está expuesta una máquina de coser con más de 100 años, un tesoro que su bisabuela trajo de Argentina. También tiene una marca de ropa, Oh! Mininet, que puso en marcha el año pasado y está inspirada por sus dos hijos. De hecho, el logo es un homenaje a la bola de vainilla, el sabor favorito de sus pequeños, una niña de 4 y un niño de 7 años. «Ser madre y emprender a veces es duro. Pero ellos son mi motor». Natalia se define como tímida: «No me gusta ser la protagonista, me gusta estar detrás y ayudar a que las cosas salgan».

«Mi idea es que si quieres hacer una reunión tengas un espacio para ti, un lugar íntimo en el que te sientas bien»

La vocación de organizadora siempre estuvo ahí. En el local, que ya tenía porque era la base de su marca de ropa, había realizado un mercadillo y algún taller que tuvieron muy buena acogida. «Mi idea es que si quieres hacer una reunión tengas un espacio para ti, un lugar íntimo en el que te sientas bien».

Esta emprendedora asegura que está abierta «a todo tipo de ideas» y su intención es, además de los talleres que le propongan, organizar otros como el que se celebró el sábado pasado, de maquillaje. También está preparando actividades enfocadas a los niños: «Estamos preparando uno de manualidades porque hay bastante demanda. Este es un lugar en el que puedas tener tu parte de ocio». Natalia también cuenta en su proyecto con la colaboración de otros pequeños emprendedores locales, como Irene Sanjuán, la ilustradora coruñesa que se encargó de pintar el logo del local; La Pecas, el albariño de Ana Teijido, y las artistas de chocolate de Praliné, que pusieron la parte dulce a los eventos con los que estrenó su Espacio Ninet.