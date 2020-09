Vazva x We, el punto de encuentro sostenible en A Coruña

View this post on Instagram

#Retorno 🤯¿Sabías que en Alemania se reciclan el 98,5% de envases gracias a un sistema basado en el retorno? En España seguimos funcionando con un sistema que tan sólo recoge 3 de cada 10 envases. ¡Necesitamos unir fuerzas y apostar por propuestas más responsables y respetuosas! Desde WE, como plataforma de #compromisomedioambiental proponemos formas de consumo alternativas y apelamos por la responsabilidad tanto individual como colectiva con el objetivo de regenerar nuestros principios y compromisos. Desde nuestro #meetingpoint en @vazvastores queremos fomentar posibilidades distintas con las que ayudar a reducir impacto, también somos un punto de recogida y reconversión de plástico con nuestros amigos de @just_fair_enough Queremos crecer y queremos innovar.. #repensar #regenerar #reusar #retornar #reciclar #recuperar