Poke by Art, un local con «buenas vibraciones» de comida hawaiana

La Voz de Galicia Patricia García

A CORUNA 19/08/2020 19:33 h

«Desde que entré por primera vez en este local me dio muy buenas vibras, tiene algo especial». Vivi Abbruzzese mira para las paredes que recuerdan la arena de una playa virgen de Poke by Art, el local especializado en poke, el plato favorito de los hawaianos que desde hace unas semanas puede volver a degustarse en el número 3 de la calle Galera. Con Vivi en esta nueva etapa de Poke by Art está Natascha Blatnik. Las dos son amigas y llegaron hace un año y tres meses a España desde Venezuela. «Nos encanta la calidez con la que nos recibieron». Durante el confinamiento, sin trabajo y cuando parecía que no había solución, recibieron una llamada que les cambió todo: Vivi y Natascha se iban a convertir en emprendedoras, en el alma del nuevo Poke by Art. «Ha sido increíble emprender y tener tu propio negocio. Si ya como empleada lo das todo, cuando es tuyo aún das todavía más».

Las dos están contentas con la acogida de esta ola de la comida hawaiana en una de las calles de vinos y tapas de la ciudad. «No nos imaginábamos que iba a venir tanta gente. Además, creímos que tendríamos sobre todo gente joven, a la que le gusta el surf o la playa, y nos sorprendió que hemos tenido clientes de todas las edades y mucha gente de mayor edad», cuenta Natascha. «¡Les encanta demasiado! Incluso repiten y siempre cuando se despiden nos dicen 'hasta mañana' porque van a volver al día siguiente». El poke es un plato frío que lleva una base de arroz, quinoa o ensalada; una proteína, como salmón o atún crudo; vegetales, fruta, toppings crujientes, salsa y semillas.

El plato se hizo popular entre los pescadores de Hawái. «Es una mezcla de comida hawaiana y japonesa, muy fácil de hacer y pega muy bien con esta calle porque es fresco, y al mismo tiempo es algo rápido de preparar». Cada uno puede hacer su propia mezcla o elegir alguna de las combinaciones que ya idearon Natascha y Vivi y que pueden verse en la carta: «Encanta el Over the rainbow, como la canción, que lleva arroz, salmón, mango, vinagreta de sésamo y una mezcla de semillas». En el local tienen opciones para veganos y la posibilidad de llevarse el poke para casa. «Es todo muy fresco», apuntan. Otro de los principios de Poke by Art es la sostenibilidad: «Mucha gente nos pregunta y se interesa por ese tema y tratamos de trabajar de forma responsable para ser lo más ecológicos posible». Además de ser un plato sano, rico y contundente, el poke es una comida fotogénica: «Hay mucha gente que viene y nos dice: qué buena pinta tiene, ojalá sepa igual de bien».