Caloret, bañadores «vintage» de los noventa en A Coruña

View this post on Instagram

🌺🌺🌺 BAÑADOR MAUI 🌺🌺🌺 SUPER CONTENTAS DE TENER LAS ULTIMAS UNIDADES DE ESTE BAÑADOR TAN ESPECTACULAR 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 LO TIENE TODO: - TANGA CON VOLANTES - ESPALDA SUPER ABIERTA - LOGO FRONTAL ETNICO - COLOR FUCSIA... NO PASARAS DESAPERCIBIDA EN NINGUN LUGAR😍😍😍😍😍 . . #women #girl #girl #girltattoo #bikini #bañador #swimwear #retrostyle #retro #modamujer #looks #lookbook #photooftheday #photo #pink #flower #beach #beachlife #van #vanlife #enjoy #enjoylife #body #etnico #back #tanga #coruña #madrid #islascanarias #islasbaleares #mood