Astro Café, el búnker del café de especialidad de A Coruña

View this post on Instagram

We L❤️ove Colombia!! La verdad es que somos unos enamorados de sus cafés! De toda la galaxia sin duda de los que más nos gustan y es que los gnomos lo hacen de vicio!!! Correo y pilla el tuyo! . . . #astrocafe #coffee #café #coffeeroaster #specialtycoffee #colombia #despegaconastro #coruña #galiciacalidade