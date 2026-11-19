El rastro digital puede conducir al autor de las amenazas a los colegios: «Lo más seguro es que les pillen»
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La Policía confirma 34 centros afectados en A Coruña y otros nueve en Galicia por las falsas amenazas de bomba, delito penado con hasta un año de cárcel19 nov 2026 . Actualizado a las 12:26 h.
Localizar las direcciones de correo electrónico de decenas de colegios no requiere necesariamente grandes conocimientos informáticos. Tampoco es tan sencillo como podría parecer ocultar por completo el rastro de un mensaje enviado desde una cuenta