Alumnos del IES Sanxillao, en Lugo, tras ser desalojados después del falso aviso de bomba ALBERTO LÓPEZ

Localizar las direcciones de correo electrónico de decenas de colegios no requiere necesariamente grandes conocimientos informáticos. Tampoco es tan sencillo como podría parecer ocultar por completo el rastro de un mensaje enviado desde una cuenta