Muere un vecino de Arteixo golpeado por una máquina agrícola

Imagen de archivo de la Policía Local de Arteixo, que acudió al lugar del accidente. ANGEL MANSO

A las cuatro de la tarde este miércoles se produjo un trágico suceso en la aldea de Mirón, parroquia de Monteagudo, en Arteixo. Un vecino de 68 años fue golpeado por una especie de grúa con la que desplazaba leña y murió en el acto.

Tras el aviso al 112 Galicia, se solicitó la colaboración de los bomberos de Arteixo y los miembros de Protección Civil ante la posibilidad de que estuviese atrapado, pero finalmente se descartó la excarcelación, ya que la persona estaba liberada y accesible, pero los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Al lugar también acudieron patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Arteixo. A media tarde, la familia y los amigos que acudieron a la casa al conocer la noticia seguían esperando por el forense.