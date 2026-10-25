Una cadena humana rescata en A Coruña a una mujer arrastrada por las olas en la playa de Riazor

Rescate de una mujer en la playa de Riazor con una cadena humana

Una cadena humana formada por una decena de personas logró rescatar este domingo en A Coruña a una mujer que fue arrastrada por una ola cuando se encontraba leyendo en la orilla de la playa de Riazor. El suceso ocurrió sobre las 14.00 horas y quedó grabado en un vídeo en el que se observa cómo varios ciudadanos se unen para sacarla del agua y llevarla hasta la arena. Según las primeras informaciones confirmadas por la Policía Local, la mujer se encontraba muy cerca del agua cuando una ola la arrastró mar adentro de forma repentina. Varias personas que se encontraban en las inmediaciones también acudieron rápidamente en su ayuda y a la cadena inicial que comenzó con cinco personas se fueron sumando otras hasta reunir a una decena de rescatadores.

En las imágenes se aprecia cómo la mujer ya no tenía fuerzas para regresar por sí misma a la orilla, por lo que las personas que participaban en el rescate tuvieron que tirar de ella, arrastrándola por los brazos, para sacarla del mar y ponerla a salvo en la arena.

Tras ser atendida, fue trasladada en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su estado.

El rescate se produjo en una jornada que estuvo marcada por el fuerte oleaje. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado para este domingo un aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral de A Coruña, con previsión de mar combinada del noroeste y olas de más de cuatro metros a partir de las 14.00 horas. La predicción específica para Riazor-Orzán también señalaba oleaje fuerte durante toda la jornada.