La vida como jubilada de Remedios Sánchez, la asesina de ancianas: de viaje del Imserso a la cárcel de Mansilla de las Mulas

Remedios Sánchez entrando en el furgón de la Guardia Civil tras negarse a declarar CESAR QUIAN

Remedios Sánchez Sánchez (Boimorto, 1957), la conocida asesina en serie de ancianas, puede ver ahora truncada su salida de la cárcel, prevista para el 2031. El motivo es la presunta autoría hace justo un año