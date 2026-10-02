La vida como jubilada de Remedios Sánchez, la asesina de ancianas: de viaje del Imserso a la cárcel de Mansilla de las Mulas
A CORUÑA / LA VOZ
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Un año después del crimen de Monelos, en A Coruña, ha solicitado su retiro y está pendiente de disponer de una cuenta bancaria para recibir la prestación03 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Remedios Sánchez Sánchez (Boimorto, 1957), la conocida asesina en serie de ancianas, puede ver ahora truncada su salida de la cárcel, prevista para el 2031. El motivo es la presunta autoría hace justo un año