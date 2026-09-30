De la cárcel de Teixeiro a Linkedin: «Hay que salir al mundo y buscar trabajo, pero la libertad asusta»
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Dos exconvictos cuentan su vuelta al ruedo laboral tras su paso por prisión y el CIS de A Coruña. Román trabaja en la construcción, y Jesús cuida a personas mayores: «Su soledad sí es una prisión», comenta04 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Tras casi una hora de entrevista, a Román le entra la prisa. «Mi mujer está enferma y ando preocupado. Ella y mis hijos pagaron muchos años por lo que hice, y ahora me toca devolvérselo.