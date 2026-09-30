De la cárcel de Teixeiro a Linkedin: «Hay que salir al mundo y buscar trabajo, pero la libertad asusta»

Román está en régimen de libertad condicional y acude al CIS de A Coruña con regularidad a firmar. Trabaja en el sector de la construcción tras haber pasado por el programa Reincorpora MARCOS MÍGUEZ

Tras casi una hora de entrevista, a Román le entra la prisa. «Mi mujer está enferma y ando preocupado. Ella y mis hijos pagaron muchos años por lo que hice, y ahora me toca devolvérselo.