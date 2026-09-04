Uno de los dos condenados por el asesinato de Yoel Quispe en A Coruña sigue libre
A CORUÑA / LA VOZ
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Yared Gestal, para el que el juez decretó 20 años de cárcel por ser cooperador necesario del crimen, no entrará en prisión hasta que la sentencia sea firme05 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Yared Gestal se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de A Coruña el pasado 1 de junio con la seguridad de que la Fiscalía pedía el sobreseimiento de su causa