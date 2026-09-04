Uno de los dos condenados por el asesinato de Yoel Quispe en A Coruña sigue libre

Yared Gestal, que se ocultó el rostro durante todo el juicio, con su entonces abogado en una de las sesiones en la Audiencia Provincial de A Coruña ANGEL MANSO

Yared Gestal se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de A Coruña el pasado 1 de junio con la seguridad de que la Fiscalía pedía el sobreseimiento de su causa