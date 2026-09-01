El «simpa» del siglo no es una excepción en Galicia: «Llevamos dos años sin cobrar 6.000 euros de una boda»
A CORUÑA / LA VOZ
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Restaurantes especializados en eventos cobran por adelantado, pero aún así pierden dinero por la mala praxis de los clientes02 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Carol São Luis sufrió el fin de semana un simpa que parecía no tener precedentes. Los ingredientes lo hacían único: un cumpleaños infantil, una discusión de pareja y 7.000 euros que la propietaria del restaurante Tropicaña