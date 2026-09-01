El «simpa» del siglo no es una excepción en Galicia: «Llevamos dos años sin cobrar 6.000 euros de una boda»

Laura García del Valle
Laura G. del Valle A CORUÑA / LA VOZ

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María Golán, en una imagen de archivo de El Pantano
María Golán, en una imagen de archivo de El Pantano CESAR DELGADO

Restaurantes especializados en eventos cobran por adelantado, pero aún así pierden dinero por la mala praxis de los clientes

02 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Carol São Luis sufrió el fin de semana un simpa que parecía no tener precedentes. Los ingredientes lo hacían único: un cumpleaños infantil, una discusión de pareja y 7.000 euros que la propietaria del restaurante Tropicaña

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