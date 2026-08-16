Investigan una agresión a una menor en Culleredo

Imagen de archivo de un policía local de Culleredo -

La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación de una agresión a una menor de edad ocurrida en O Burgo el pasado 24 de mayo y cuyas imágenes saltaron a las redes sociales este domingo. Fuentes municipales confirman que varias patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil se desplazaron entonces al lugar del suceso e identificaron a todos los implicados, además de a los testigos que allí se encontraban. Señalan que tanto la agresora como la víctima son menores de edad y añaden que «el asunto está judicializado». Desde el instituto armado indican que las diligencias han finalizado y entregado en la Fiscalía de Menores.

Lo sucedido salió este domingo a las redes sociales, a través de un vídeo en el que se ve cómo humillan y agreden con violencia a una joven ante la mirada de otras personas del grupo, entre ellas quien graba las imágenes. Además de a las dos menores, en el vídeo se escuchan otras voces. Una avisa de que va a llamar a la Policía Local, que poco después se personó en la zona.

Fuentes próximas a la investigación confirman que la agresora fue identificada esa misma jornada por los agentes desplazados al lugar de la agresión y que el asunto está en manos de la Justicia.