Neftalí Platas, docente de Historia en A Coruña: «Dejé de estudiar a los 16 y con 43 conseguí plaza como profesor tras presentarme siete veces a las oposiciones»
A CORUÑA/ LA VOZ
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Tras años de trabajos precarios decidió retomar los estudios y el próximo curso ejercerá en el IES Agra do Orzán18 ago 2026 . Actualizado a las 21:00 h.
Neftalí Platas (Lugo, 1983) es un luchador. Abandonó los estudios con 16 años y se puso a trabajar de inmediato. Lo hizo en diferentes sitios. «Por ejemplo, estuve de panadero unos meses. Recuerdo pensar que