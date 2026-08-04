El PSOE archiva la denuncia de las exconcejalas contra Inés Rey y Lage Tuñas y descarta sanciones

Las exconcejalas socialistas Esther Fontán (izquierda) y Eva Martínez Acón (derecha), en el último pleno del ayuntamiento de A Coruña antes de las elecciones locales de mayo del 2023. Ambas han denunciado a la alcaldesa Inés Rey en el canal interno del PSOE CESAR QUIAN

El pasado diciembre, dos exconcejalas y compañeras del PSOE, Eva Martínez Acón y Esther Fontán, denunciaron a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y al portavoz municipal, José Manuel Lage, por un supuesto acoso laboral durante el anterior mandato de la regidora. Meses más tarde, la formación política ha resuelto el archivo del expediente abierto por el partido tras la denuncia presentada por estas exconcejalas contra los dirigentes coruñeses, y no abre ningún procedimiento sancionador contra las partes.

Para entender el contexto, Fontán y Acón utilizaron el canal interno del PSOE días después del revuelo mediático generado precisamente por una denuncia de acoso contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, usando esta misma herramienta. José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG, admitió ser conocedor del caso de acoso del también alcalde de Monforte desde hacía meses, lo que causó la indignación de parte del partido. Tanto, que acabó provocando un efecto dominó que empezó con la dimisión de la secretaria de Igualdad del partido en Galicia, y continuó por la redacción de un manifiesto firmado por siete alcaldesas y más de 150 militantes del PSdeG, en el que se reclamaba contundencia ante las denuncias por acoso sexual. El escrito estaba liderado por Inés Rey.

Así, que días más tarde dos exconcejalas afirmasen haber sufrido vejaciones por parte de Rey y Lage Tuñas, elevó la temperatura del conflicto en el seno del PSOE. En el caso de Eva Martínez Acón, la denunciante aportó tres audios del 2020, pero la instructora del expediente, María de la Flor Lago Méndez, no los tuvo en cuenta por «las serias dudas que le plantea el origen en su obtención, por desconocer el total de los mismos, o si se trata de una parte interesada, así como no conocer tampoco el contexto, ni la identidad de las personas presentes». Tanto la alcaldesa como su número dos alegaron no haber autorizado la grabación de dichas conversaciones.

Para analizar la acusación de Fontán se tuvieron en cuenta mensajes de WhatsApp intercambiados por Inés Rey y la denunciante. Tras examinar las pruebas documentales y la declaración de las denunciantes e investigados, la instructora ha decidido no sancionar a los acusados.