Maritza, madre de Yoel Quispe: «Me dan igual los años de cárcel, a mi hijo no me lo van a devolver. Lo que quería era que se hiciese justicia»

Maritza, madre de Yoel Quispe, asesinado en A Coruña la madrugada del 23 de diciembre del 2023 MARCOS MÍGUEZ

El juicio por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña llegó este viernes a su fin con el veredicto del jurado popular. El tribunal considera culpable por unanimidad a José Luis Franco, autor confeso