Maritza, madre de Yoel Quispe: «Me dan igual los años de cárcel, a mi hijo no me lo van a devolver. Lo que quería era que se hiciese justicia»
A CORUÑA / LA VOZ
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La progenitora del joven apuñalado la madrugada de la Nochebuena del 2023 en A Coruña se muestra satisfecha con el veredicto del jurado, que declaró culpables de asesinato a José Luis Franco, autor de la puñalada mortal, y a Yared Gestal, por entregarle la navaja20 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El juicio por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña llegó este viernes a su fin con el veredicto del jurado popular. El tribunal considera culpable por unanimidad a José Luis Franco, autor confeso