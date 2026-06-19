Maritza, madre de Yoel Quispe: «Me dan igual los años de cárcel, a mi hijo no me lo van a devolver. Lo que quería era que se hiciese justicia»

Caterina Devesa A CORUÑA / LA VOZ

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Maritza, madre de Yoel Quispe, asesinado en A Coruña la madrugada del 23 de diciembre del 2023
Maritza, madre de Yoel Quispe, asesinado en A Coruña la madrugada del 23 de diciembre del 2023 MARCOS MÍGUEZ

La progenitora del joven apuñalado la madrugada de la Nochebuena del 2023 en A Coruña se muestra satisfecha con el veredicto del jurado, que declaró culpables de asesinato a José Luis Franco, autor de la puñalada mortal, y a Yared Gestal, por entregarle la navaja

20 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El juicio por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña llegó este viernes a su fin con el veredicto del jurado popular. El tribunal considera culpable por unanimidad a José Luis Franco, autor confeso

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