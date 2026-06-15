Las claves del juicio por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña: cuenta atrás para el veredicto del jurado

José Luis Franco ( de blanco) y Yared Gestal (de verde, tapándose el rostro) en una de las sesiones del juicio por el crimen de Yoel Quispe en la Audiencia Provincial de A Coruña EDUARDO PEREZ

Cuenta atrás para saber el veredicto del jurado sobre el crimen de Yoel Quispe, chico de 22 años apuñalado la madrugada del 24 de diciembre del 2023 en A Coruña. El juez Luis Barrientos Monge