Las claves del juicio por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña: cuenta atrás para el veredicto del jurado

Caterina Devesa A CORUÑA / LA VOZ

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José Luis Franco ( de blanco) y Yared Gestal (de verde, tapándose el rostro) en una de las sesiones del juicio por el crimen de Yoel Quispe en la Audiencia Provincial de A Coruña
José Luis Franco ( de blanco) y Yared Gestal (de verde, tapándose el rostro) en una de las sesiones del juicio por el crimen de Yoel Quispe en la Audiencia Provincial de A Coruña EDUARDO PEREZ

El tribunal popular delibera aislado en un hotel sobre cuestiones como si fue un ataque sin opción de defensa y si la navaja fue entregada al autor material voluntariamente o no

16 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuenta atrás para saber el veredicto del jurado sobre el crimen de Yoel Quispe, chico de 22 años apuñalado la madrugada del 24 de diciembre del 2023 en A Coruña. El juez Luis Barrientos Monge

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