Las claves del juicio por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña: cuenta atrás para el veredicto del jurado
A CORUÑA / LA VOZ
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El tribunal popular delibera aislado en un hotel sobre cuestiones como si fue un ataque sin opción de defensa y si la navaja fue entregada al autor material voluntariamente o no16 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cuenta atrás para saber el veredicto del jurado sobre el crimen de Yoel Quispe, chico de 22 años apuñalado la madrugada del 24 de diciembre del 2023 en A Coruña. El juez Luis Barrientos Monge