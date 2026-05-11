El último adiós de José Ramón, de A Coruña: «No os preocupéis por la herencia, me lo gasté todo en vida»

El cementerio de San Amaro está en el barrio de Monte Alto Marcos Míguez

José Ramón Pose Garrido era de Monte Alto. Falleció el día 10 de mayo a los 73 años y, en su último adiós, no quiso perder la oportunidad de arrancarle una sonrisa a los suyos. Lejos de los encorsetados y sobrios textos a los que solemos estar acostumbrados en las esquelas, José Ramón quiso dejar su huella. «No os preocupéis por la herencia, me lo gasté todo en vida. Un saludo desde Montealto con amor, Nenos!», dice su necrológica. El obituario, difundido por su familia, emociona. Las esquelas que tiran de la fina ironía no son solo cosa de famosos. Es inevitable pensar en el epitafio del genial Billy Wilder en su lápida: «Soy escritor, pero nadie es perfecto». Una frase con la que recordaba uno de los mejores finales de la filmografía del director, y de la historia del cine, en Con faldas y a lo loco.

La esquela del vecino de Monte Alto, José Ramón Pose Garrido

El texto de José Ramón Pose Garrido no se queda atrás. Lo rubrican sus hijas Iria, Alba y Lara. También, sus hijos políticos Rubén y Abdo; sus nietos André y Norah; y sus hermanos Tito, Luci y Rosa. La misa, indica la esquela, se celebrará este martes 12 de mayo, a las 15.45 horas, en la capilla del tanatorio Servisa de A Coruña, mientras que el entierro tendrá lugar a las 16.30 horas en el cementerio municipal de San Amaro. A fin de cuentas, y como escribió Marco Aurelio: «Morir no es otra cosa que cambiar de residencia». Que la tierra le sea leve a este vecino, seguramente, muy querido, de A Coruña.