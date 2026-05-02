Yolanda Díaz, en A Coruña: «El principal problema de España ya no es el paro, se llama vivienda»

Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, esta mañana en A Coruña. César Quian

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este sábado en A Coruña, en el espacio de Coworking Accede Papagaio, que «el principal problema de España ya no es el paro, se llama vivienda». La política ha hecho estas declaraciones antes de afrontar un encuentro con cooperativas gallegas centrado en la economía social y en fórmulas cooperativas vinculadas al acceso a la vivienda, los cuidados y la innovación social. Díaz ha participado en la cita junto a la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. El encuentro estaba organizado por EspazoCoop, con la presencia de su presidenta, Ana Olveira, además de representantes del cooperativismo gallego.

Durante su intervención, la ministra ha situado la vivienda como el principal desafío social actual y ha defendido la necesidad de mantener medidas para contener los precios del alquiler. «No nos vamos a rendir. Esta norma está ganada en la calle», ha afirmado, en referencia a la no aprobación en el Congreso del real decreto que establece la prórroga extraordinaria de dos años para contratos de alquiler y el límite del 2% en la actualización de las rentas. En este sentido, Díaz ha advertido de que en muchas ciudades los contratos de alquiler se están renovando con incrementos muy significativos. «Estamos viendo subidas del 20, del 30 o incluso del 50 % en algunas zonas. Esto no es aceptable», ha señalado, defendiendo una mayor intervención pública para garantizar el acceso a un inmueble.

La vicepresidenta ha insistido en que el problema de la vivienda se ha convertido en una cuestión estructural. «Ya no es solo una cuestión de mercado, es una cuestión de derechos», ha afirmado, subrayando la necesidad de políticas públicas más firmes. Asimismo, hizo un llamamiento a la movilización social: «Va a haber una grandísima movilización en mayo, a la que haga un llamamiento a que todo el mundo se una, y además nosotros vamos a volver a llevar esta norma al Congreso porque es algo que cambia la vida de la gente. Ahora ya no es el paro el principal problema de España, ahora se llama vivienda»

Economía social y ley de riesgos laborales

Durante su intervención, la ministra también ha defendido la economía social como un motor de transformación y ha subrayado el papel del cooperativismo gallego. «La economía social es clave para el crecimiento inclusivo y solidario de nuestro país», ha señalado, destacando su capacidad para generar empleo estable y arraigo territorial. Díaz ha puesto en valor el peso específico de Galicia en este ámbito, recordando que una parte significativa de las nuevas cooperativas creadas en España tienen origen en la comunidad. «Galicia tiene una fortaleza brutal en economía social, especialmente en el ámbito rural, en el mar y en el sector agroganadero», ha afirmado.

La vicepresidenta ha destacado también la importancia de los modelos cooperativos de vivienda en cesión de uso, así como las iniciativas vinculadas a los cuidados. «Necesitamos seguir avanzando hacia fórmulas empresariales más humanas, más solidarias y más innovadoras», ha defendido.

En clave laboral, Díaz también ha puesto el foco en la nueva ley de prevención de riesgos laborales aprobada esta semana por el Gobierno, que ha definido como una renovación integral del sistema vigente. La ministra ha alertado de la siniestralidad laboral y ha recordado que en Galicia fallecieron 45 personas en sus puestos de trabajo el pasado año. «Esto no puede normalizarse. La tolerancia tiene que ser cero con los accidentes laborales», ha subrayado, insistiendo en la necesidad de reforzar la prevención, la formación y la vigilancia de la salud en los centros de trabajo.

Asimismo, ha alertado del incremento de las bajas por salud mental. «Las incapacidades temporales por salud mental se han multiplicado por cinco. No podemos mirar hacia otro lado, hay que actuar antes de que el daño se produzca», ha señalado, defendiendo una mayor adaptación de la prevención a los nuevos riesgos psicosociales. La ministra ya advirtió a comienzos de este mes, también desde A Coruña, que el plan de la Xunta para combatir el fraude en las bajas laborales es «ilegal».

Defensa del derecho internacional

En relación con el contexto internacional, Díaz también ha defendido la posición del Gobierno español ante los conflictos y las tensiones globales, y ha reclamado una mayor defensa del derecho internacional. En ese sentido, ha advertido de la importancia de actuar frente a amenazas y presiones exteriores, en referencia a la política internacional de la administración de Donald Trump, reclamando que Europa refuerce su papel institucional y su autonomía estratégica. «Nosotros no somos vasallos de Trump. Como país, somos hoy una referencia en el mundo en la defensa de la legalidad internacional de los derechos humanos y por supuesto del derecho internacional», afirmó.

En este sentido, la ministra también aprovechó este acto en A Coruña para mostrar su condena respecto a la detención de la flotilla que iba de misión humanitaria a Gaza. «Exigimos la retirada inmediata de esas personas que están retenidas en la flotilla de manera completamente ilegal. Estamos trabajando con el ministro de Exteriores para que se haga». Fue el pasado miércoles cuando las autoridades israelíes arrestaron al menos 175 voluntarios. «Sabiamos que ían facer, que era rebentar os barcos. Non pensabamos que ían deixar á tripulación á deriva cando se esperaba unha tormenta, pero é o que fixeron», relata Sandra sobre el asalto israelí. Su embarcación, junto a otras, evitaron continuar la ruta para esquivar los ataques.