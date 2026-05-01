Besteiro, sobre los incidentes en el pleno de Lugo: «Os que queren entrar pola porta de atrás saíron pola porta de atrás»

Ofrenda floral por el Primero de Mayo en A Coruña Ángel Manso

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, aprovechó su presencia en la manifestación central del Primero de Mayo en A Coruña, convocada por UGT y CC.OO., para cargar también contra la situación política abierta en Lugo tras la moción de censura impulsada con el apoyo de una edil tránsfuga. En referencia a lo ocurrido en la capital lucense, donde el pleno municipal terminó marcado por la tensión, los insultos y la intervención de la Policía Local, el líder de los socialistas gallegos sostuvo que lo vivido fue una muestra de rechazo ciudadano a esa operación política. En este sentido, afirmó que allí «houbo unha expresión espontánea da ciudadanía de repulsa contra esa moción de censura».

Besteiro vinculó además las protestas sociales en el exterior del consistorio con la forma en la que se desarrolló la jornada en el interior del pleno, subrayando el simbolismo de las entradas y salidas de los implicados. Así, señaló que «curiosamente, os que pretenden entrar pola porta de atrás, onte saíron pola porta de atrás do Concello», algo que, a su juicio, resume lo ocurrido. El dirigente socialista añadió que «unha ciudadanía que espontaneamente rexeita esa moción de censura fronte a un Partido Popular e unha transfuga que queren cambiar o que a vontade da ciudadanía decidiu no seu día», añadió. Para Besteiro, lo sucedido en Lugo tiene una carga simbólica evidente: «Esa imaxe o di todo», insistió, en alusión a la salida de los concejales por la parte trasera del consistorio tras el pleno.