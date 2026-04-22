La Xunta destina 1,7 millones de euros a la campaña de retirada de nidos de velutina

Imagen de archivo de un nido de velutinas en Sada MARCOS MÍGUEZ

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, presentó este miércoles en Cambre el inicio de la campaña de retirada de nidos de avispa velutina para el presente ejercicio. Esta iniciativa se pone en marcha tras la renovación de la encomienda a la empresa pública Seaga, a la que el Gobierno gallego destina nuevamente 1,7 millones de euros para garantizar una actuación coordinada en los 313 municipios de la comunidad. Durante la jornada, los representantes autonómicos supervisaron el equipamiento de los equipos de intervención, que cuentan con pértigas, escopetas, marcadoras, equipos de protección individual e insecticidas para realizar los trabajos con seguridad.

En el transcurso del acto, Diego Calvo explicó que la Xunta realiza esta renovación dentro del plan centralizado con los ayuntamientos que el año pasado permitió la eliminación o neutralización de más de 24.500 nidos en toda Galicia. En lo que respecta al ámbito provincial, A Coruña fue la segunda zona con mayor actividad, registrando más de 8.800 nidos retirados en el 2025, solo superada por los más de 9.100 de Pontevedra. Por su parte, en Lugo se neutralizaron casi 4.200 y en Ourense cerca de 2.400. El conselleiro subrayó la eficacia de este sistema, que comenzó como programa de vigilancia en el 2014 y se reforzó en el 2020 ante el avance de esta especie invasora.

Respecto al procedimiento de actuación, Calvo instó a la ciudadanía a contactar con el teléfono 012 cuando se detecte un nido de avispa velutina, ya que considera que «a súa colaboración é clave para frear o avance desta especie». Según detalló el conselleiro, la primavera y el verano son las épocas de mayor proliferación, por lo que puso en valor la importancia de dar aviso inmediato. Una vez recibida la alerta, los efectivos de Seaga proceden a la retirada en el menor tiempo posible, aunque en ocasiones la dificultad de acceso o la necesidad de permisos administrativos pueden demorar la intervención. Además de los nidos activos, la gestión de avisos también resuelve casos de nidos inactivos, especies distintas a la velutina o avisos duplicados.

El dispositivo autonómico contempla asimismo canales específicos para situaciones de riesgo. Diego Calvo aclaró que, cuando los avisos se corresponden con una urgencia, son derivados a los servicios de emergencias a través del 112 para su retirada inmediata, citando como ejemplos «niños activos no interior de vivendas habitadas, en establecementos singulares ou en zonas moi concorridas». El pasado año se registraron más de 3.100 avisos de este tipo, por lo que el conselleiro insistió en la importancia de «extremar as precaucións, sobre todo no caso de persoas alérxicas».

Finalmente, el Gobierno gallego continúa apostando por la digitalización para facilitar la comunicación con los vecinos. Actualmente, se encuentra operativa la aplicación Controlvelutina, que permite a los operarios de Seaga realizar el seguimiento de cada aviso en tiempo real. Esta herramienta está integrada con el 112 para agilizar las movilizaciones más urgentes. Como vías complementarias al teléfono 012, la ciudadanía dispone también de un chatbot y un agente virtual disponibles las 24 horas del día durante todo el año para comunicar la presencia de nidos.