La lotera de la administración en la que se selló la primitiva millonaria de A Coruña: «El delegado me dijo que el boleto no era del primer reclamante»

1/11 El lotero Manuel Reija (izquierda) y su hermano, el exdelegado de Loterías, Miguel Reija, durante la segunda sesión del juicio de la lotería millonaria perdida en A Coruña ANGEL MANSO 2/11 El lotero Manuel Reija (izquierda) y su hermano, el exdelegado de Loterías, Miguel Reija, durante la segunda sesión del juicio de la lotería millonaria perdida en A Coruña ANGEL MANSO 3/11 El lotero Manuel Reija (izquierda) y su hermano, el exdelegado de Loterías, Miguel Reija, durante la segunda sesión del juicio de la lotería millonaria perdida en A Coruña ANGEL MANSO 4/11 El exdelegado de Loterías, Miguel Reija, llega a la Audiencia Provincial en compañía de su abogado para la segunda sesión del juicio de la lotería millonaria perdida en A Coruña ANGEL MANSO 5/11 El lotero de San Agustín, Manuel Reija, llega a la Audiencia Provincial en compañía de su abogado para la segunda sesión del juicio de la lotería millonaria perdida en A Coruña ANGEL MANSO 6/11 El exdelegado de Loterías, Miguel Reija, llega a la Audiencia Provincial en compañía de su abogado para la segunda sesión del juicio de la lotería millonaria perdida en A Coruña ANGEL MANSO 7/11 El lotero de San Agustín, Manuel Reija, llega a la Audiencia Provincial en compañía de su abogado para la segunda sesión del juicio de la lotería millonaria perdida en A Coruña ANGEL MANSO 8/11 El exdelegado de Loterías, Miguel Reija, llega a la Audiencia Provincial en compañía de su abogado para la segunda sesión del juicio de la lotería millonaria perdida en A Coruña ANGEL MANSO 9/11 El lotero de San Agustín, Manuel Reija, llega a la Audiencia Provincial en compañía de su abogado para la segunda sesión del juicio de la lotería millonaria perdida en A Coruña ANGEL MANSO 10/11 Vista general de la sala de la Audiencia Provincial en la que se celebra el juicio de la lotería millonaria perdida en A Coruña ANGEL MANSO 11/11 Vista general de la sala de la Audiencia Provincial en la que se celebra el juicio de la lotería millonaria perdida en A Coruña ANGEL MANSO

Era uno de los juicios más esperados en Galicia y, tras 14 años, comenzaba ayer con al menos una sorpresa. El misterio de la primitiva perdida en A Coruña con 4,7 millones de euros enfila esta semana su recta final. Se despejarán así las dudas sobre si el lotero actuó de buena fe (o con las peores intenciones) cuando «se encontró el boleto premiado sobre el mostrador» de su administración de San Agustín, pero también se esclarecerá, por fin, quién fue la persona que selló la combinación ganadora en el despacho de Carrefour.

Este martes, diez testigos —entre ellos estarán los loteros de la administración de Carrefour donde se selló el boleto premiado— ofrecerán piezas claves para completar una historia que, ayer, recuperaba a uno de sus protagonistas. La policía y la Fiscalía tienen claro que José Luis, un hombre fallecido en el 2014, es el legítimo propietario del boleto, personándose sus herederas (por separado, aunque con el mismo interés) en el proceso como acusación particular. Sin embargo, otra familia ha conseguido pugnar por el premio. Se trata de los allegados de Manuel, otro hombre que murió y que fue el primero que reclamó el dineral, antes de que La Voz alertase de que se buscaba un millonario en la ciudad y antes incluso de que el Ayuntamiento abriese un expediente de hallazgo.

La sesión comenzó con puntualidad con el testimonio del lotero de la administración del supermercado Carrefour de Alfonso Molina donde se selló el boleto premiado. El testigo confirmó que, pocos días después del sorteo, consultó al entonces delegado de Loterías, Miguel Reija, sobre el estado del premio, a lo que este respondió que «ya se había liquidado». Asimismo, el lotero destacó que Manuel Ferreiro, el primer reclamante, acudió hasta en tres ocasiones a su despacho insistiendo en que «se habían quedado con su premio». Según el testimonio, estas reclamaciones se produjeron incluso antes de que se abriera un expediente oficial o de que el caso trascendiera a la prensa a través de La Voz.

Posteriormente, compareció Juan Antonio Gallardo, director de negocios de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) en el 2012, quien justificó la gestión inicial del hallazgo: «Presupusimos veracidad en quien encontró el boleto porque podría haberlo cobrado. Entendí que había una postura honesta en la devolución del resguardo», explicó, pero descartó que Miguel Reija le diese algún tipo de detalle de cómo su hermano Manuel encontró el boleto en el mostrador de su despacho de San Agustín.

El representante del organismo de Loterías insistió en la confianza sobre la buena fe de los dos hermanos acusados de apropiarse del boleto: «Nunca entendimos que hubo sustracción del boleto». Y explicó que para cobrar un boleto a través de reclamación se necesita autorización de la Selae y que el lotero Manuel Reija «podría haberlo cobrado directamente como un particular o a través de un tercero». Durante su comparecencia para responder a las acusaciones particulares también comentó que resulta «imposible» saber si el lotero estaba solo en la administración en el momento en el que encontró el boleto, «incluso analizando los registros de la máquina expendedora».

La carga emocional de la jornada aumentó con la comparecencia de la tercera testigo, la lotera del Carrefour de Alfonso Molina, quien no pudo contener la emoción durante su interrogatorio. «Este premio solo me ha dado disgustos. Solo quiero que se sepa la verdad», manifestó entre lágrimas ante el tribunal, reflejando el desgaste personal que ha supuesto el caso. Su testimonio confirmó punto por punto la versión ofrecida por su marido al inicio de la sesión.

A preguntas de la fiscala, la testigo detalló cómo fue su comunicación con Manuel Reija tras el premio millonario. Según relató, en un primer momento creyó en la buena fe del acusado: «En mi siguiente contacto con Miguel me dijo que apareció el boleto. Le dije que tenía que ser la mejor persona del mundo y que quería que me lo presentara», recordó sobre aquella conversación. Sin embargo, en contactos posteriores, la información que recibía de Reija empezó a volverse más confusa. La lotera reveló que el acusado intentó distanciarse de la gestión del boleto, asegurándole que «no era del primer reclamante» y que incluso «no aparecían sus huellas en él».

Finalmente, la testigo mostró su perplejidad por las lagunas en la investigación policial inicial, especialmente en lo relativo a la identificación del posible dueño a través de las imágenes de seguridad. «No entiendo cómo no vinieron a mirar las cámaras de Carrefour desde Madrid. No me sale de la cabeza», sentenció con rotundidad.

Un premio millonario

Con el premio ascendiendo, con intereses, a unos 7 millones de euros, el lotero de San Agustín, Manuel Reija, se juega un futuro nadando entre billetes o privado de libertad. Acusado de estafa o, de forma alternativa, apropiación indebida, la Fiscalía pide para él una pena de 6 años de cárcel. Eso sí, si finalmente sale absuelto, hay muchas probabilidades de que se lleve el suculento bote. Su hermano Miguel, entonces delegado de Loterías en esta provincia, está acusado de un delito de blanqueo de capitales.