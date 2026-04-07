Pedro Blanco traslada «tranquilidade» a la Fegamp sobre la reforma del Reglamento de Costas

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se reunió este martes con la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp)

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se reunió este martes con el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alberto Varela, y con otros miembros de la Comisión Ejecutiva, para analizar el proceso de modificación del Reglamento General de Costas, que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), un cambio que tiene como objetivo adaptarlo a la normativa comunitaria en materia de concurrencia competitiva para las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre destinadas a actividades económicas. El plazo de alegaciones permanecerá abierto hasta el próximo día 15. Blanco reconoció que la reforma ha generado inquietud en el ámbito local, especialmente en los municipios costeros, pero aclaró que los cambios solo responden a la necesidad de adaptar la normativa española a la legislación europea y apeló a la calma. En este sentido, trasladó un mensaje de «absoluta tranquilidade» al sector, insistiendo en que la reforma no afectará a la capacidad productiva ni a la actividad de las empresas: «Non vai cambiar nada dende o momento en que se aprobe o Real Decreto», dijo.

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, incidió en la complejidad técnica del proceso, al tratarse de normativa europea, y reconoció que para una entidad como la Fegamp «non é sinxelo» al carecer de especialistas y técnicos en la materia. En todo caso, subrayó la disposición de la federación a participar: «Estamos aquí para escoitar e para despois poder transmitir información aos concellos».

Evitar sanciones

El delegado explicó que el cambio normativo viene impuesto por la Comisión Europea, al considerar que la legislación española infringía la Directiva de Servicios y el principio de libre establecimiento. «O que nos exixiu foi a modificación da lei para non dar lugar a un procedemento sancionador», apuntó. En este sentido, recalcó que el objetivo de la reforma es dotar de mayor seguridad jurídica y adaptarse a la normativa comunitaria, negando que vaya a tener efectos negativos sobre la actividad económica o las concesiones existentes. «Non é verdade que esa modificación regulamentaria vaia supoñer a perda de concesións, nin que se vaian a perder prazos de duración», aseguró.

Blanco insistió en que el Gobierno central mantiene su apoyo al tejido productivo vinculado al litoral: «Estamos ao lado das empresas do sector mar e industria e non imos cambiar completamente as regras de xogo».

Asimismo, hizo un llamamiento a empresas y administraciones locales a aprovechar el período de alegaciones, abierto hasta el día 15. El delegado defendió que este es el momento adecuado para introducir mejoras en el texto y garantizó que todas las aportaciones serán analizadas, estudiando «unha por unha».