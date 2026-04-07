Pedro Blanco pide a Rueda «que poña enriba da mesa un programa de goberno para Galicia»

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se reunió este martes con la Fegamp

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aprovechó la previa del debate sobre el Estado de Autonomía para lanzar un mensaje directo al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que instó a dejar a un lado la confrontación con el Ejecutivo central y a centrar su acción política en los problemas de Galicia. Le pidió que ponga en valor «a inxente cantidade de recursos que o Goberno de España leva invertido en Galicia», en referencia al plan de recuperación y al sistema de financiación, y que llegaron desde Europa «grazas á actuación de Pedro Sánchez» y pese «ao voto en contra do PP». El delegado del Gobierno reclamó además que la Xunta presente un proyecto propio para la comunidad. «Por unha vez, poñan arriba da mesa un programa de goberno para Galicia», dijo, al tiempo que pidió que la política autonómica deje de ser «unha especie de confrontación directa co Estado» para que «a ollada principal sexa Galicia». Blanco insistió en la necesidad de que el Ejecutivo gallego «razone» y acepte la quita de la deuda, que calificó de «esencial», así como el nuevo plan de financiación. Según expuso, si hace unos años Galicia reclamaba 500 millones, ahora se están poniendo sobre la mesa 586 millones más, por lo que considera «perfectamente asumible» abrir esa negociación.

Incendios forestales

Por otro lado, en referencia a los incendios de estos últimos días, el delegado advirtió de que Galicia no puede llegar al verano con una situación similar a la de otros años: «Non quero chegar ao mes de agosto e ao mes de xullo e ver media Galicia ardendo». Por eso, pidió a Rueda que actúe «como auténtico presidente da Xunta» e instó: «Hai que arremangarse e poñerse a traballar».

Sobre la previsión de un verano caluroso, Blanco subrayó que no basta con reaccionar cuando el problema ya está encima: «O hai que facer por unha vez é unha política preventiva». Recordó que el verano pasado fue «absolutamente seco» y «espantoso para os nosos montes», y avisó de que este 2026 «parece que non vai ser distinto». Reiteró la disposición del Gobierno central a colaborar «en calquera momento» si la Xunta lo solicita.