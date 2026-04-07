La Fegamp alerta de que el conflicto de los VTC podría extenderse a más concellos de Galicia

Un vehículo de transporte con conductor, por las calles de A Coruña MARCOS MÍGUEZ

El presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alberto Varela, advirtió este martes en A Coruña que el problema de los vehículos de transporte con conductor (VTC) podría afectar a más concellos de Galicia si no se establece una regulación autonómica clara. Varela recordó que A Coruña, Santiago y Vigo habían formado un frente común para reclamar una normativa que ordenase la actividad de estos vehículos pero que, ahora, el conflicto se está extendiendo a más territorios de Galicia. «A Fegamp está para axudar as demandas dos concellos», aseguró, subrayando el papel de la federación como intermediaria entre los municipios y la Xunta.

Señaló que, aunque hasta ahora las principales ciudades han sido las más afectadas, «é certo que o conflicto polos VTC é algo que se pode estender a máis concellos». Por ello, insistió en la necesidad de que la Xunta adopte medidas: «O que nos demandaron tanto A Coruña como Santiago, como Vigo, era unha regulación por parte da comunidade autónoma». Varela explicó que la federación ya había presentado esta solicitud formalmente a la Xunta, pero hasta el momento no se ha producido ningún acuerdo ni respuesta oficial. «Hoube unha petición por parte dos concellos e da propia Fegamp á Xunta, pero que eu saiba non hoube todavía ningún tipo de acordo nin de resposta», confirmó.