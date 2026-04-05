Cientos de senegaleses hacen largas colas en A Coruña para tramitar la regularización

CESAR QIAN

Senegal no tiene consulados. Para realizar cualquier trámite, sus ciudadanos residentes en España tienen que ir a la embajada, que está en Madrid. Pero ante las numerosas peticiones llegadas a la delegación diplomática desde todos los lugares de España para renovar el pasaporte, para denunciar su extravío, así como para solicitar cualquier documento, una delegación del país africano está recorriendo este mes varias ciudades españolas. Hoy y mañana están en A Coruña, la única urbe gallega por la que pasará el consulado itinerante.

La Casa de la Cultura de Salvador de Madariaga, en A Coruña, cedió a la embajada senegalesa un espacio y este abrió sus puertas a las 8 de la mañana. Pero muchos senegaleses ya estaban haciendo cola durante la madrugada de este domingo. Al mediodía, eran más de 300 los ciudadanos que se agolpaban frente al edificio y los alrededores esperando que les llegase su turno. Llegados de puntos de toda Galicia e incluso de autonomías cercanas, como Asturias o Castilla y León. En la puerta les dan turno y una persona a viva voz los va avisando. Los menores tienen prioridad.

Mamadou, por ejemplo, viajó el sábado desde Gijón. Madrugó, Llegó al lugar a las 3 de la madrugada y le dieron el turno 44. «A Coruña es la ciudad más próxima, así que tuve que venir», cuenta. Dice que en su caso acude para renovar el pasaporte. Ousmane, que reside en Lugo necesita un nuevo pasaporte porque perdió el suyo y no tiene cómo acceder a la regularización que ofrece el Gobierno español «y así poder tener mi propio DNI y votar como cualquier español».

La mayoría de estos ciudadanos, como es el caso de Ousmane acudieron a la cita para lo mismo. La presencia de tal numerosa cantidad de personas de origen africano en la céntrica calle coruñesa llamó la atención de numerosos ciudadanos que pasaban por la zona. Mañana lunes seguirá abierta la delegación diplomática a partir de las 08.00 horas y se esperan también largas colas.