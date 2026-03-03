Un acusado de encerrar con candado a su padre octogenario alega que tenían miedo de que se cayera

Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de A Coruña CESAR QUIAN

Un matrimonio de Tiobre (Betanzos) fue juzgado este martes por la mañana en la Audiencia Provincial de A Coruña acusados de encerrar al padre de él y suegro de ella en una habitación. No solo eso, la Fiscalía sostiene que solo le daban una comida al día y le daban pañales para hacer sus necesidades, que el hombre, de 81 años, iba acumulando en un cubo. También les imputa atarlo de pies y manos. Los procesados negaron los hechos. Admitieron que lo encerraban, pero era para que no se levantara y cayera por las escaleras han argumentado que solo ponían el candado de noche y porque tenían miedo de que cayera por las escaleras. Fiscalía pide 10 años de cárcel para cada uno de ellos por detención ilegal y por un delito contra la integridad moral con abandono de familiar. Según el relato del escrito de acusación, este encierro en una habitación se produjo entre diciembre del 2022 y, al menos, hasta el 24 de enero del 2023, mediante el uso de candados en el exterior de la puerta y con alambres en las ventanas de la habitación de la vivienda. No consta que el afectado sufriese heridas durante este tiempo.

El fiscal sostiene que la acusada, nuera del hombre, «con el beneplácito y conocimiento» de su marido, también procesado, mantenía a la víctima «en condiciones precarias e insalubres en la habitación». Frente al testimonio de la víctima que se ha ratificado en su denuncia, su hijo admitió que le ponían un candado de noche en la puerta de su habitación, pero puntualizó que lo hacían, como ha sostenido su mujer, para que «no cayera por las escaleras».

«En ningún momento mi esposa ató a mi padre», aseguró el marido, también en línea con lo expuesto por ella, que explicó que el hombre llevaba pañales por prescripción médica, no porque estuviera desatendido, y vinculó la denuncia con el interés por el dinero de la supuesta víctima por parte de sus otros hijos y con que no le dejasen al denunciante tomar alcohol.

«No había alambres en las ventanas», coincidieron ambos, quienes aseguraron que, tras caerse en su domicilio de Pontedeume -- donde el hombre vivía solo -- optaron por llevarlo a su casa, donde, negaron, que estuviera desnutrido pese a admitir que una vecina de otra vivienda le daba agua al octognerario por una ventana. La nuera del hombre rechazó que lo atase pero aseguró que se defendió del anciano cuando este un día intentó agredirla. «Lo único que hice fue parar los golpes», ha indicado para justificar la rozadura que el hombre tenía en las muñecas.

A su vez, el anciano ha admitido una enemistad con su nuera, a la que ha culpado de todo, igual que una de las hijas y hermana del acusado, que ha declarado que era una persona «manipulable». «Me ataron de pies y manos en la cama», insistió el anciano, quien explicó que optó por ir a casa de ellos tras una caída que le llevó al hospital. Dijo que no pudo hablar con sus otros hijos porque la nuera, a la que culpó de todo en reiteradas ocasiones, le quitó el móvil. Frente a ello, la defensa que representa a los acusados niega los argumentos de Fiscalía.