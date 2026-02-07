Una incidencia técnica obliga a detener más de tres horas un AVE entre A Coruña-Madrid cerca de Ourense

Imagen de archivo del exterior de la estación provisional de tren de A Coruña Marcos Míguez

Una incidencia técnica, sobre la que Renfe no ha dado más detalles, ha obligado a detener en un punto próximo a Ourense y durante más de tres horas un AVE A Coruña-Madrid que salió pasadas las 07.15 horas y tenía prevista su llegada a la capital española a las 11.05 horas.

Tras recoger a los pasajeros de Santiago de Compostela, el convoy se detuvo alrededor de las 08.30 horas en un lugar entre O Irixo y la ciudad de Ourense, según han relatado fuentes de Renfe a Europa Press.

Después de un tiempo de espera superior a las tres horas, los viajeros del tren 04364 fueron trasladados a Ourense y reubicados en un Avlo con destino a la estación de Madrid Chamartín. La información en tiempo real de la app'de Renfe prevé que llegue después de las 15.00 horas.

Esta detención se ha producido durante el tercer día consecutivo en el que Renfe ha suspendido la circulación de todos los trenes con origen o destino Vigo, lo que afecta a las conexiones con Santiago de Compostela y Ourense.