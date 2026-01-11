Rueda, sobre la financiación autonómica: «Lo que es de todos, se reparte entre todos»

Marcos Míguez

Alfonso Rueda participó este domingo en la 28.ª reunión interparlamentaria del PP en A Coruña, en la que anunció que no va a «tolerar» el nuevo modelo de financiación autonómica que plantea dotar a Cataluña de más fondos garantizándole el principio de ordinalidad tras la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, dejando al resto de autonomías a merced de este pacto.

«Lo que es de todos se reparte entre todos, lo vamos a discutir entre las comunidades autónomas», aseguró decidido el presidente gallego, que culpó a Sánchez de dejarse «chantajear vilmente» por la formación catalana. Mediante este acuerdo, Galicia recibirá 587 millones extra, un 2,7 % del total y por debajo del peso de la población gallega en el conjunto estatal, cuestión que desde el PP ven como una nueva afrenta del Estado.

El máximo dirigente autonómico fue el encargado de intervenir antes del cierre de la interparlamentaria que los populares celebraron este fin de semana en A Coruña y cuya clausura corrió a cargo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo. Rueda consideró «urgente» que llegue a Moncloa porque «cuanto más boicotee Sánchez a las comunidades autónomas, más tenemos que trabajar».

Otro de los principios sobre los que se asentó el discurso del presidente del PP gallego fue el espejo en el que se debe mirar España en Galicia para contar con «normalidad». Rueda defendió que la «fórmula» que aplicaron desde el 2009 Feijoo, antes, y él, ahora, es la que debe imperar en el resto del país y en las comunidades autónomas frente a los «salvapatrias y antipatrias».

Rueda y Feijoo fueron recibidos en el auditorio de Palexco en el que se desarrolló la clausura de la interparlamentaria con una calurosa bienvenida y sin espacios libres en las butacas, igual que en el espacio habilitado en una zona anexa habilitada para ciudadanos que quisieron seguir de cerca las intervenciones de ambos.

La cita de este fin de semana de los populares estuvo marcada por los cuatro ejes de la reunión: regeneración democrática, vivienda, inseguridad ciudadana y mejora del empleo. Además, el anuncio del Gobierno de establecer un nuevo sistema de financiación autonómica fue otro asunto que adquirió gran relevancia, con Miguel Tellado adelantando que el PP planteará un nuevo modelo en el plazo de un año desde que consigan el control de la Moncloa en las próximas elecciones generales. Antes del discurso del presidente gallego, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, presentó las principales conclusiones de la cita, destacando que Feijoo ha logrado «la unidad del partido y la victoria en todas las elecciones» desde que es el presidente del PP.