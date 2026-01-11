Feijoo propone reformar el suplicatorio para que el Congreso no pueda salvar a diputados y senadores de la Justicia

Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijoo en la Interparlamentaria del PP en A Coruña Marcos Míguez

Alberto Núñez Feijoo explicó este domingo en A Coruña que si llega al Gobierno propondrá una reforma de la ley que regula la figura del suplicatorio con el objetivo de que su concesión no implique el sobreseimiento de la causa y permita a un político «librarse de la Justicia» o asegurarse la «impunidad», tras hacer una referencia a que se pueda recurrir a esta vía por parte del Gobierno. El presidente del PP centró uno de sus compromisos en actuar frente a los casos de corrupción que afectan a la cúpula del PSOE y destacó que «todo se investigará y todo se sabrá», afirmó Feijoo, que defendió que «la historia no amnistiará al sanchismo y mi Gobierno, tampoco».

El suplicatorio consiste en un requisito procedimental a través del cual el Poder judicial formula una petición para actuar penalmente contra un miembro del poder legislativo y fue una de las cuestiones más destacadas de las que trasladó el presidente popular, que fue el encargado de clausurar la 28.ª interparlamentaria del PP en A Coruña, en la que estableció la estrategia para este año, centrada en cuestiones como la vivienda, la inseguridad ciudadana, la mejora del empleo y la regeneración democrática. La cita, organizada por el PP coruñés, congregó a más de 2.500 asistentes en Palexco.

Feijoo esbozó la hoja de ruta para los próximos meses, en la que también incluyó los compromisos de «vivir en un país seguro» y de que «merezca la pena volver a trabajar». Sobre el primer punto destacó los problemas que afectan a las mujeres y los que generan los okupas, mientras que del segundo instó a «devolver a los españoles el esfuerzo fiscal de estos años».

El presidente de los populares también puso a Galicia como ejemplo de la «forma de gobernar» que pretende trasladar al Gobierno central y como una muestra de que «se puede avanzar sin fracturar a la sociedad». Feijoo expuso que el cambio para el país pasa únicamente por «concentrar el voto» en el PP, única formación con la capacidad de «cambiar las cosas». La vivienda, el trabajo y la convivencia fueron otros de los asuntos que abordó con una estrategia centrada en que «la gente viva mejor».

El nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, que reportará 4.100 millones de euros más a Cataluña y le garantizará el principio de ordinalidad, mientras que no lo hará con el resto de comunidades, fue definido por Feijoo como una propuesta «simplificada al máximo» en la que «el separatismo exige y los españoles pagan».

Venezuela y Ucrania

Feijoo también se refirió a la situación actual en Venezuela tras la captura de su expresidente, Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos y tuvo palabras para los españoles que viven en el país sudamericano como para aquellos venezolanos que tuvieron que emigrar, con especial atención a los llegados a España. El presidente del PP también alertó de que «no hay lavado de cara que blanquee tanta suciedad. Señor Zapatero y señor Sánchez, la historia no les perdonará, les juzgará», indicó a la postura y relaciones de ambos con esta nación.

El posible envío de tropas españolas a Ucrania también apareció en el discurso de Núñez Feijoo, que alertó de que un posible apoyo del PP a esta decisión no se dará «sin datos, sin condiciones, sin explicaciones».